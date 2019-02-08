احدث الأخبار

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
 ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة
أبرز المواد
 القيادة المتهورة .. والتسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود
الاقتصاد
 كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض
منطقة الرياض
 التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء و الاتفاق
أبرز المواد
 لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق
أبرز المواد
 “وزير الإسكان” يسلم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع “الواجهة” بالدمام
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد الصحراوي على مساحة 20 ألف هكتار خلال شهر
أبرز المواد
 النائب العام يزور فرع مكة ويلتقي بالمراجعين
أبرز المواد
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

أبرز المواد
المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

أبرز المواد
“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر

“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر

أبرز المواد

ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة

ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=690308
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 2 / 6 / 1440هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (2584307) مخالفين، منهم (2012832) مخالفاً لنظام الإقامة، و(395346) مخالفاً لنظام العمل، و(176129) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (43033) شخصاً، (51%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1878) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3363) شخصاً.
رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1058) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1022) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (36) سعودياً.
خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (11991) وافداً مخالفاً، منهم (10523) رجُلاً، و (1468) امرأة.
سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (395916) مخالفاً، وإحالة (354846) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (441550) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (655578) مخالفاً.

روابط ذات صلة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*