احدث الأخبار

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
 ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة
أبرز المواد
 القيادة المتهورة .. والتسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود
الاقتصاد
 كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض
منطقة الرياض
 التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الفيحاء و الاتفاق
أبرز المواد
 لجنة إعادة الانتشار بالحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق
أبرز المواد
 “وزير الإسكان” يسلم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع “الواجهة” بالدمام
أبرز المواد
 “البيئة” تكافح الجراد الصحراوي على مساحة 20 ألف هكتار خلال شهر
أبرز المواد
ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

أبرز المواد
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

أبرز المواد
المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

المجاهدون يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة

أبرز المواد

“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر

“طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
http://almnatiq.net/?p=690311
المناطق - واس

كشف الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل المملوكة بالكامل للخطوط الجوية العربية السعودية كون كورفياتيس أن الشركة تقترب من نقل ثلاثة ملايين مسافر، خلال عملها منذ 14 شهراً، حيث بدأت انطلاقتها الأولى في فعاليات اليوم الوطني للمملكة السابع والثمانين، مبيناً أن العنصر النسائي يمثل 30 % من موظفي الشركة.
وأوضح كورفياتيس خلال اللقاء الذي عقد أمس مع الإعلاميين في مدينتي الرياض والدمام أن الشركة تعمل وفق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع أعداد المستفيدين من خدمات الطيران، مؤكداً أن أديل تسعى إلى مواكبة هذه الرؤية الطموحة حيث حصلت على 30 طائرة وأحقية طلب 20 طائرة أخرى، وذلك ضمن الصفقة التي أعلن عنها مؤخراً مع شركة بوينج لتلبية الطلب المتزايد داخل المملكة، التي تضاف إلى مجموعة أسطولها الحالي، ويتضمن من (11) طائرة من طراز إيرباص 320.
وأفاد كورفياتيس، أن «طيران أديل» مع أسطول طائراتها الجديدة ستفتتح رحلاتها الدولية خلال العام الجاري 2019، وذلك بعد تحديد الوجهات المطلوبة والتنسيق مع مطارات الدول المحددة، مؤكدأ أن دراسات الشركة أثبتت الطلب المرتفع على الإمارات ومصر، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى.
وأشار إلى شبكة رحلات الشركة، إذ تتضمن حالياً (8) وجهات هي الرياض وجدة والدمام والقصيم وأبها وجازان والمدينة المنورة، وتبوك، وتغطي جميع أرجاء المملكة.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل خلال اللقائين تجربت الشركة في صناعة الطيران الاقتصادي بالمملكة، حيث حصلت على أفضل شركة طيران ناشئة لعام 2018 من مركز (كابا)، متناولاً برامجها الحالية وخططها المستقبلية.

روابط ذات صلة

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*