قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.
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