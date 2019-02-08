مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.