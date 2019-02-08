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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت

http://almnatiq.net/?p=690321
المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 837 سلة غذائية تزن 61 طنًا و938 كيلو غرام للأسر الأكثر احتياجًا بالمديرية ، يستفيد منها 5.022 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية مخصصة لـ 9 محافظات يمنية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

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