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ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

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ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
http://almnatiq.net/?p=690327
المناطق - وكالات

افتتحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الجمعة مقر جهاز الاستخبارات الخارجية “بي إن دي” المحصّن الجديد في برلين.

ويقع المقر مكان جدار برلين وبلغت كلفته 1.1 مليار يورو (1.25 مليار دولار) ويعمل فيه حاليا 4000 من عناصر الجهاز البالغ عددهم 6500 شخص، ويطل المبنى الجديد على مقر المستشارية.

وبُني المقر في الموقع السابق للمعلب الرياضي فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية، ويعتبر واحدا من أكبر قواعد الاستخبارات في العالم حيث تبلغ مساحته 10 هكتارات.

وخلال الافتتاح أشارت ميركل إلى عدد من التهديدات العالمية بينها الإرهاب وهجمات المعلوماتية، وشكرت موظفي الجهاز على عملهم “حتى يعيش بفضلهم ملايين الألمان في أمان”.

وأكدت المستشارة الألمانية أن الجهاز الجديد سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإشراف البرلماني.

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