احدث الأخبار

“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!
أبرز المواد
 حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف
منطقة الرياض
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..
منطقة جازان
 من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”
أبرز المواد
 مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة حائل
 ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 “المجاهدين” يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
 ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة
أبرز المواد
 القيادة المتهورة .. والتسارع والتباطؤ المتكرر يزيد من استهلاك الوقود
الاقتصاد
“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

أبرز المواد
حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

منطقة الرياض
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..

منطقة جازان
من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”

من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”

أبرز المواد

مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=690330
المناطق - واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار تستمر حتى يوم غد.
وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

روابط ذات صلة

نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل

نهائي رياضي لبطوله (وجه السعد) لأبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الايتام بحائل
عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82

عمل حائل يزور 690 منشأة ويحرر 36 مخالفة وينذر 82
ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي

ضمان حائل النسوي يحتفل بيوم اليتيم العربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*