احدث الأخبار

واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي
أبرز المواد
 “حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!
أبرز المواد
 حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف
منطقة الرياض
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..
منطقة جازان
 من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”
أبرز المواد
 مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة حائل
 ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 “المجاهدين” يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
 ضبط (2.584.307) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة
أبرز المواد
واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

أبرز المواد
“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

أبرز المواد
حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

منطقة الرياض
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..

منطقة جازان

من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”

من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”
http://almnatiq.net/?p=690332
المناطق - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، الجمعة، إن القضاء ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي. وشدد في تصريحات من واشنطن على أن القيادة السعودية “خط أحمر”.

ولفت الجبير إلى أن القيادة السعودية لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به، محذرا من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية.

وأضاف الجبير أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.

وقال الجبير إننا نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها، وسنحاسب المتورطين بمقتله.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال الجبير إن السعودية تدعم حل الدولتين وفق حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، لافتا إلى أن المملكة تدعم كل قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وتابع “عرضنا إرسال قوة عربية إلى سوريا في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما لكنه لم يبد اهتماما”.

روابط ذات صلة

واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي
“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!
ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*