احدث الأخبار

ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي
منطقة الباحة
 واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي
أبرز المواد
 “حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!
أبرز المواد
 حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف
منطقة الرياض
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..
منطقة جازان
 من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”
أبرز المواد
 مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة حائل
 ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 “المجاهدين” يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي

ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي

منطقة الباحة
واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

أبرز المواد
“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

أبرز المواد
حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

منطقة الرياض

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..
http://almnatiq.net/?p=690336
المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران دفاعا عن دينه وطنه .

وعبّر سمو نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي ” ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.

روابط ذات صلة

صدور عدد من قرارات التكليف القيادي بصحة جازان

صدور عدد من قرارات التكليف القيادي بصحة جازان
شاهد موقف مؤثر لـ “طالب يتيم” يجهش بالبكاء أثناء درس بجازان !

شاهد موقف مؤثر لـ “طالب يتيم” يجهش بالبكاء أثناء درس بجازان !
اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس

اللجنة العقارية بغرفة جازان تعقد اجتماعها السادس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*