نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..

المناطق - فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران دفاعا عن دينه وطنه .

وعبّر سمو نائب أمير المنطقة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي ” ، عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.

فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.