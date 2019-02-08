حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

المناطق - الرياض

اطلقت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم إحدى حملاتها التوعوية في “الجامعة السعودية الالكترونية “والتي تستهدف اكثر من “200” مستفيدة من طالبات الجامعة والكادر الوظيفي العامل معهم وتتضمن تقديم مجموعة من الإرشادات التوعوية والتوجيهات حول مفهوم العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والقضاء عليه مع التعريف بدور وحدة الحماية في هذا الجانب وتوضيح آلية التواصل مع الوحدة وتقديم البلاغات عن طريق الرقم المجاني “199” .

كما شاركت الوحدة في فعالية “يداً بيد ضد العنف ” التي اقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني وتم خلال المشاركة تعريف الزوار ومنسوبي الادارة البالغ عددهم “70” بنظام حماية الطفل من الايذاء ولائحته التنفيذية عن طريق المنشورات التوعوية والمطبوعات والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات للحاضرات .

الجدير بالذكر ان هذه البرامج والفعاليات تعتبر ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تسعى من خلالها الى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف وكيفية القضاء عليه والحد من اضرارة.