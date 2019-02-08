احدث الأخبار

ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي
منطقة الباحة
 واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي
أبرز المواد
 “حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!
أبرز المواد
 حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف
منطقة الرياض
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرقيب ” حكمي “..
منطقة جازان
 من واشنطن.. الجبير: القيادة السعودية “خط أحمر”
أبرز المواد
 مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة حائل
 ميركل تفتتح المقر الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية في برلين بتكلفة ضخمة
أبرز المواد
 مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 837 سلة غذائية في مديرية المكلا بحضرموت
أبرز المواد
 “المجاهدين” يباشرون مهامهم بالزي الرسمي الجديد بجميع مناطق المملكة
أبرز المواد
 “طيران أديل” يقترب من نقل 3 ملايين مسافر
أبرز المواد
ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي

ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي

منطقة الباحة
واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

أبرز المواد
“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

“حصان طروادة” ينجح في علاج السرطان!

أبرز المواد
حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

منطقة الرياض

حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف

حماية الرياض تطلق حملتها التوعوية للتعريف بدورها في القضاء على العنف
http://almnatiq.net/?p=690339
المناطق - الرياض

اطلقت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم إحدى حملاتها التوعوية في “الجامعة السعودية الالكترونية “والتي تستهدف اكثر من “200” مستفيدة من طالبات الجامعة والكادر الوظيفي العامل معهم وتتضمن تقديم مجموعة من الإرشادات التوعوية والتوجيهات حول مفهوم العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والقضاء عليه مع التعريف بدور وحدة الحماية في هذا الجانب وتوضيح آلية التواصل مع الوحدة وتقديم البلاغات عن طريق الرقم المجاني “199” .

كما شاركت الوحدة في فعالية “يداً بيد ضد العنف ” التي اقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني وتم خلال المشاركة تعريف الزوار ومنسوبي الادارة البالغ عددهم “70” بنظام حماية الطفل من الايذاء ولائحته التنفيذية عن طريق المنشورات التوعوية والمطبوعات والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات للحاضرات .

الجدير بالذكر ان هذه البرامج والفعاليات تعتبر ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تسعى من خلالها الى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف وكيفية القضاء عليه والحد من اضرارة.

روابط ذات صلة

كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض

كشافة العالم يزورون المتحف الوطني بالرياض
“وزير الإسكان” يسلم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع “الواجهة” بالدمام

“وزير الإسكان” يسلم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع “الواجهة” بالدمام
“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي على مساحة 20 ألف هكتار خلال شهر

“البيئة” تكافح الجراد الصحراوي على مساحة 20 ألف هكتار خلال شهر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*