واشنطن تتعهد بالضغط “دون هوادة” على إيران بعد كشف طهران عن صاروخ باليستي

المناطق - وكالات

تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط “دون هوادة” على إيران لردع برنامجها الصاروخي في أعقاب كشف نظام الخميني عن صاروخ باليستي جديد بعد أيام على تجربة صاروخ عابر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في بيان، أمس الخميس، إن “تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية ينبغي التصدي له”، مضيفا: “يتعين علينا إعادة العمل بقيود دولية أكثر صرامة لردع برنامج إيران الصاروخي”.

وأكد المتحدث أن “الولايات المتحدة ستواصل دون هوادة حشد الدعم في أنحاء العالم لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية الباليستية المتهورة، وسنواصل ممارسة الضغوطات الكافية على النظام من أجل أن يغير سلوكه المؤذي، ومنها التطبيق الكامل لعقوباتنا”.

كذلك قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن “عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة لإيران تثبت مجددا أن الاتفاق الإيراني لا يقوم بشيء في وقف برنامجها الصاروخي”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على كشف الحرس الثوري الإيراني، أمس الخميس، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1000 كيلومتر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مايو العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الأممي مع طهران وإعادة فرض عقوبات ضد إيران لأسباب، منها البرنامج الصاروخي.

ويدعو قرار مجلس الأمن 2231 الصادر عقب الاتفاق النووي، إيران إلى “عدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة كي تكون قادرة على حمل أسلحة نووية”.

من جانبها أعلنت طهران تمسكها ببرامجها الصاروخية، وقالت إن المسألة تتعلق بالأمن القومي، وأن أهدافها “دفاعية”.