ثلاث إصابات في حادث مروري ببلجرشي

المناطق-الباحة

صرح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني ان غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في بالجرشي بالعسله تحديداً وادي العرفج.

مشيرا بانه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر بقيادة القائد الميداني صالح علي محفوظ للموقع وعند وصول اول فرقه أتضح بوجود ثلاث اصابات اصابتين كانت محتجزه بداخل المركبه وتم تحريرهم من قبل فرق الدفاع المدني.

وبين الزهراني انه تم التعامل مع السائق اسعافياً وكانت اصابته خطيره وبعد ذلك تم نقل الاصابه الى مستشفى ، واصابتين اخرى تم التعامل معها ايضاً اسعافياً بالموقع ونقلت جميع الاصابات نقلت من قبل فرق الهلال الاحمر لمستشفى الامير مشاري ببالجرشي.