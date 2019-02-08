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الهلال يخطف الفوز من الباطن في الوقت القاتل

الهلال يخطف الفوز من الباطن في الوقت القاتل
http://almnatiq.net/?p=690353
المناطق - الرياض

حقق الهلال فوزاً صعباً على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للباطن، لاعبيه جونثان كاو (25)، وزياد العوثلي (85)، فيما سجل اللهلال، اندريه كاريلو (18) ، محمد كنو (72)، وغوميز (90+3).

وأقيمت المباراة في أجواء ممطرة مصحوبة برياح شديدة، كما شهدت طرد قائد الهلال إدواردو من قبل حكم المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده من النقاط إلى 46 نقطة ليحافظ على صدارته للدوري، فيما تجمد الباطن عند 18 نقطة.

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