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جريان وادي أبو نشيفة يجذب أهالي مدينة تبوك

جريان وادي أبو نشيفة يجذب أهالي مدينة تبوك
http://almnatiq.net/?p=690360
المناطق - واس

أدت الأمطار التي شهدتها مدينة تبوك والمراكز التابعة أمس وفجر اليوم إلى جريان وادي ” أبو نشيفة ” الذي يُشكل أكبر مصرف طبيعي لمياه السيول والأمطار في مدينة تبوك, حيث تجمع العديد من المتنزهين على أطراف الوادي لمشاهدة جريانه وسط أجواء دافئة ومشمسة بعد انجلاء الغيوم عن سماء المدينة.
ورصدت عدسة ” واس” اصطفاف المتنزهين على ضفاف الوادي لمشاهدة حريانه الذي شكل لوحة جمالية جعلته مقصداً للأهالي.
يذكر أن وادي أبو نشيفه من الأودية الهامة التي عملت أمانة تبوك على تهذيبها ودرء أخطار السيول فيها بمشاريع عملاقة بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، وذلك على مدى الخمس سنوات الماضية بأطوال فاقت 90 كيلو مترًا شملت وادي ضبعان ووادي خور رايس ووادي الإثيلي ووادي أبونشيفة ووادي البقار والتي تمر جميعها بمعظم أطراف مدينة تبوك .
كما عملت الأمانة وضمن خططها لإنهاء مشاكل الأودية بإنشاء عدد من العبارات في تقاطعات الطرق مع الأودية الأمر الذي أدى إلى عدم قطع السيول لتلك الطرق وتسهيل الحركة المرورية دون حدوث أي معوقات – ولله الحمد -.

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