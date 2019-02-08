تدشين مشروع جديد لنقل وإنشاء مرافق الكلية الجوية وقاعدة الملك سلمان الجوية

تدشين مشروع جديد لنقل وإنشاء مرافق الكلية الجوية وقاعدة الملك سلمان الجوية

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تدشين مشروع جديد لنقل وإنشاء مرافق الكلية الجوية وقاعدة الملك سلمان الجوية

تدشين مشروع جديد لنقل وإنشاء مرافق الكلية الجوية وقاعدة الملك سلمان الجوية
http://almnatiq.net/?p=690374
المناطق - خاص

علمت صحيفة “المناطق” من مصادرها الخاصة، أنه تجري استعدادات لتدشين مشروع نقل وإنشاء مرافق كلية الملك فيصل الجوية، وقاعدة الملك سلمان الجوية.

وبحسب المصادر، فإنه يتم الإعداد والتجهيز لمشروع نقل وإنشاء مرافق كلية الملك فيصل الجوية، بداية من يونيو 2019، ولفترة تصل إلى 20 شهراً؛ وتم اختيار الموقع الجديد شمال المجمعة التي تبعد 200كم عن الرياض، وتبلغ مساحة المشروع 214 كم مربع؛ ويهدف المشروع الجديد، بحسب المعلومات الواردة، إلى رفع المستوي التعليمي والتدريبي والتحضيري الذي يحصل عليه الطلبة قبيل الالتحاق بنسور الجو بالمملكة.

أما المشروع الثاني فيتضمن، أيضا نقل وإنشاء مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية، بدءاً من يونيو 2019، ولفترة تصل حتى 20 شهراً؛ ومن المتوقع أن يتم إنشاء مرافق ومنشآت القاعدة الجوية في ديراب جنوب غرب الرياض، على مساحة 45 كم، وكذا إنشاء مرافق ومنشات بموقع القوات الجوية بصلبوخ.

هذا وتأتي عمليات التطوير الدائم في صفوف القوات المسلحة وكافة الهيئات العسكرية السعودية، في إطار سعي المملكة لمواكبة العصر برؤية 2030، التي تضع في أسسها تحديث القوات المسلحة السعودية، وإمدادها بأحدث الوسائل العسكرية والتكنولوجية، حتى يتسنى له دفع الأخطار المحدقة التي تجابه المملكة على أكثر من اتجاه.

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