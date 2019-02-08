رحلة لوسيفر في الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة

المناطق - عادل الزهراني

يستضيف الصالون الثقافي بأدبي جدة، الأحد 10 فبراير 2019م/ 5 جماد الآخر 1440ه، الدكتورة ضحى محمد أبو السعود، عضو هيئة تدريس، جامعة دار الحكمة بجدة، عضو أساسي في مركز البحث في التعلم المهني جامعة اكستر، حيث تناقش قضية الشر والخير من خلال ” رحلة لوسيفر في المدينة الفاضلة” والتطرق إلى، تأثير المجتمع على المشاعر الإنسانية، التحول من الخير إلى الشر في الرواية، نظرية لوسيفر في الفكر الفلسفي، نظرة تحليلية لمدينة افلاطون الفاضلة،

وذلك الساعة السابعة مساء، بمكتبة النادي . حيث تدير الجلسة الدكتورة سعاد جابر، عضو لجنة الصالون الثقافي النسائي.