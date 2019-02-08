فعالية الرعاية والصحة المنزلية لمستفيدي جمعية الأبرار

المناطق - عادل الزهراني

أطلقت جمعية الأبرار الخيرية ممثلة بقسم الخدمة المجتمعية وبالشراكة مع خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف فعالية الرعاية والصحة المنزلية لمستفيدي الجمعية، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين بكلية العلوم الصحية والتطبيقية التي تهدف لتخفيف معاناة المرضى من خلال تزويدهم بالرعاية اللازمة في منازلهم والعناية بمرضى الضغظ والسكري وتقديم المساعدة في حالات الإعاقة الحركية وخدمات الفحوصات المخبرية والتشخيصية المنزلية وخدمات التمريض والعلاج الفيزيائي والوظيفي. وذلك من خلال زيارات اسبوعية مجدولة للآسر والحالات المحتاجة للرعاية الصحة المنزلية على مدار العام

كما أكد المدير التنفيذي للجمعية أحمد محمد الهوساوي أن مثل هذة الشراكات والمبادرات المجتمعية بين القطاعات والجهات الحكومية والخيرية

تساهم في الترابط والتكاتف وخدمة المجتمع .

كما تعمل الجمعية على تفعيل دور الشراكات المجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما تخدم رسالتها وأهدافها