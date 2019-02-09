إذا كنت من مرتادي الصالات الرياضية.. احذر هذا الأمر لأنه يدمر الدماغ !

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http://almnatiq.net/?p=690386
المناطق - وكالات

كشف فريق من العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية التى تباع فى الجيم التى تحتوى على مكمل البروتين “L-norvaline”، تتسبب هذه المكملات فى ضرر لأدمغتهم.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أوضح الباحثون أن البروتين “L-norvaline”هو عنصر يستخدم على نطاق واسع في المكملات بناء الجسم ويتم الترويج له كمركب يمكن أن يعزز التدريبات والمساعدة في الانتعاش.

تحتوي البروتينات الموجودة في نظامنا الغذائي على أحماض أمينية يتم إطلاقها في أمعائنا ثم تستخدمها أجسادنا لبناء بروتينات جديدة، و L-norvaline هو واحد من مئات الأحماض الأمينية التي لا تستخدم عادة لصنع البروتينات في البشر.

وأشار العلماء من جامعة التكنولوجيا في سيدني ، إلى أن البروتين “L-norvaline” قد يسبب تلف خلايا الدماغ.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في علم السموم في فيترو أنه حتى في تركيزات منخفضة نسبيا يمكن للحمض الأميني L-norvaline أن يجعل الخلايا غير صحية ويقتلها في نهاية المطاف.

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