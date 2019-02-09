شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية (إحدى شركات مجموعة عبداللطيف جميل) عن توفر وظائف إدارية شاغرة في (جدة) لحملة البكالوريوس.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– محاسب فواتير (Billing Accountant)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في مجال (المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.
مختصر الوصف الوظيفي: إنشاء قاعدة بيانات العملاء على نظام الفوترة وجمع كل المعلومات للحسابات المستحقة القبض وإصدار الفواتير.
– مدير أمن المرافق (Security & Facility Manager)
المتطلبات: بكالوريوس في أي تخصص هندسي أو إدارية ويفضل في مجال السلامة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الأمني أو العسكري.
مختصر الوصف الوظيفي: تنفيذ جداول الأمن التشغيلية وضمان أن جميع المرافق آمنة وخاضعة للسيطرة في جميع الأوقات.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.
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