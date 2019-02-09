احدث الأخبار

شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة
أبرز المواد
 جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض
منطقة الرياض
 غارات جوية تستهدف موقع حوثي لتخزين وتجهيز الطائرات وعربات الإطلاق في صنعاء
أبرز المواد
 إليكم “الضوابط المنتظرة” لإيقاف الخدمات
أبرز المواد
 ضحايا مزاد جدة: الأمانة لعبت علينا.. باعتنا سمكاً في بحر
أبرز المواد
 والد “المبتعث المغدور”: بندر تلقى تهديدات بالقتل أكثر من مرة
أبرز المواد
 البرلمان العربي: المملكة أثبتت مدى حرصها على أمن وسلامة وسيادة الدول العربية
أبرز المواد
 86 مليار دولار مساعدات المملكة للدول والشعوب المنكوبة
أبرز المواد
 إذا كنت من مرتادي الصالات الرياضية.. احذر هذا الأمر لأنه يدمر الدماغ !
أبرز المواد
 آل الشيخ يوقع مذكرات تفاهم لاستقطاب أبرز الفعاليات الترفيهية المصرية
أبرز المواد
 فعالية الرعاية والصحة المنزلية لمستفيدي جمعية الأبرار
منطقة مكة المكرمة
 رحلة لوسيفر في الصالون الثقافي النسائي بأدبي جدة
منطقة مكة المكرمة
شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة

شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة

أبرز المواد
جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض

جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض

منطقة الرياض
غارات جوية تستهدف موقع حوثي لتخزين وتجهيز الطائرات وعربات الإطلاق في صنعاء

غارات جوية تستهدف موقع حوثي لتخزين وتجهيز الطائرات وعربات الإطلاق في صنعاء

أبرز المواد
إليكم “الضوابط المنتظرة” لإيقاف الخدمات

إليكم “الضوابط المنتظرة” لإيقاف الخدمات

أبرز المواد

شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة

شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة
http://almnatiq.net/?p=690405
المناطق - الرياض

أعلنت شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية (إحدى شركات مجموعة عبداللطيف جميل) عن توفر وظائف إدارية شاغرة في (جدة) لحملة البكالوريوس.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– محاسب فواتير (Billing Accountant)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في مجال (المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.
مختصر الوصف الوظيفي: إنشاء قاعدة بيانات العملاء على نظام الفوترة وجمع كل المعلومات للحسابات المستحقة القبض وإصدار الفواتير.

– مدير أمن المرافق (Security & Facility Manager)
المتطلبات: بكالوريوس في أي تخصص هندسي أو إدارية ويفضل في مجال السلامة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الأمني أو العسكري.
مختصر الوصف الوظيفي: تنفيذ جداول الأمن التشغيلية وضمان أن جميع المرافق آمنة وخاضعة للسيطرة في جميع الأوقات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

روابط ذات صلة

غارات جوية تستهدف موقع حوثي لتخزين وتجهيز الطائرات وعربات الإطلاق في صنعاء

غارات جوية تستهدف موقع حوثي لتخزين وتجهيز الطائرات وعربات الإطلاق في صنعاء
إليكم “الضوابط المنتظرة” لإيقاف الخدمات

إليكم “الضوابط المنتظرة” لإيقاف الخدمات
ضحايا مزاد جدة: الأمانة لعبت علينا.. باعتنا سمكاً في بحر

ضحايا مزاد جدة: الأمانة لعبت علينا.. باعتنا سمكاً في بحر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*