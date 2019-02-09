شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية تعلن وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت شركة عبداللطيف جميل للخدمات اللوجستية (إحدى شركات مجموعة عبداللطيف جميل) عن توفر وظائف إدارية شاغرة في (جدة) لحملة البكالوريوس.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– محاسب فواتير (Billing Accountant)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في مجال (المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين.

مختصر الوصف الوظيفي: إنشاء قاعدة بيانات العملاء على نظام الفوترة وجمع كل المعلومات للحسابات المستحقة القبض وإصدار الفواتير.

– مدير أمن المرافق (Security & Facility Manager)

المتطلبات: بكالوريوس في أي تخصص هندسي أو إدارية ويفضل في مجال السلامة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال الأمني أو العسكري.

مختصر الوصف الوظيفي: تنفيذ جداول الأمن التشغيلية وضمان أن جميع المرافق آمنة وخاضعة للسيطرة في جميع الأوقات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.