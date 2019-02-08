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جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض

جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض

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جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض

جسر التطوعي يقيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=690411
المناطق -الرياض

 

يعتزم فريق جسر التطوعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض تنظيم مبادرة إنسانية لذوي الإعاقة تتمثل في فعالية بعنوان “راحة واستراحه” وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 4عصراً إلى 7مساءً .

من جهتها أوضحت الأستاذة ماجدة سلام مرزوق رئيس فريق جسر التطوعي بأن هذه الفعالية تهم جميع الأسر التي تحوي فرد من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة للنظر في كل مايخص اهتماماتهم واحتياجاتهم وذلك من خلال مشاركة أكثر من 40متخصصاً للتوجيه والإرشاد وطرح المحاور والنقاشات والاستشارات ذات الأثر والمحققة للتقدم والرقي والتي تهدف كذلك لتكوين صداقات وكسب خبرات بين أفراد المستهدفين أنفسهم .
كما بينت بأنه سيرافق هذه الفعالية أركان متنوعة منها ألعاب ومسابقات ترفيهية لجميع الأعمار.

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