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كلوب لأنصار ليفربول: اربطوا أحزمة الأمان

كلوب لأنصار ليفربول: اربطوا أحزمة الأمان
http://almnatiq.net/?p=690421
المناطق - وكالات

نفى يورغن كلوب، المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي أن يكون الضغط العصبي هو ما يؤثر على أداء الفريق، معتبرا أن السباق على لقب البريميرليغ سيستمر حتى اليوم الأخير.

وأهدر ليفربول 4 نقاط في آخر مواجهتين خاضهما ضد ليستر سيتي على ملعب الآنفيلد، وضد ويست هام في لندن، وانتهت المباراتان بالتعادل بهدف لمثله، واعترف كلوب أنه كان يتوقع أداء أفضل في مواجهة الفريق اللندني.

في المقابل استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا من ليفربول برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بعد فوزه على إيفرتون 2-0.

ويستضيف ليفربول يوم السبت فريق بورنموث في “الآنفيلد” في مسعى لاستعادة الصدارة، وتعويض الأداء الباهت في آخر مواجهتين.

وردا على حديث المتابعين عن توتر الفريق، قال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة بورنموث: ” لا أرى ما يقول الجميع إنهم يرونه في وجوهنا”، وأضاف : “عندما تحدثت مع الحكم بعد مباراة وست هام، قالوا إنه متوتر. لا لست متوترا. أنا أعلم أن سباق اللقب قاس جدا، وها نحن ذا. كونوا مستعدين واربطوا أحزمة الأمان ودعونا نمضي.”

وأصر كلوب على أنه يتعامل مع الضغط بنفسه، وقال: ” تلقيت رسالة هذا الأسبوع، علامة أخرى على أن الناس تظن أنني بحاجة للمساعدة – أنا لا أحتاج المساعدة، شكرا جزيلا، أنا بخير.”

وقدم المدرب الألماني تحديثا حول لياقة عدد من كبار لاعبي ليفربول قبل مواجهة السبت، وقال إن كلا من ترينت ألكسندر- أرنولد، وجوردن هندرسون وجورجينيو فينالدوم شاركوا في التدريبات بعد ظهر يوم الخميس بعد الإصابة، وسوف يتحقق الريدز من مدى جاهزيتهم للمشاركة ضد بورنموث.

وسيغيب ديان لوفرين عن اللقاء بسبب إصابة عضلية، لكنه قد يعود لخوض مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير.

على جانب آخر، أعلن كلوب أن هناك أخبار إيجابية حول الجراحة التي خضع لها جو غوميز يوم الاثنين للمساعدة في شفائه من كسر في الساق.

وقال: “جراحة جو جرت بشكل جيد. دائمًا ما يكون تحديد الإطار الزمني للعودة صعبًا جدًا، ولكن من أربعة إلى ستة أسابيع حتى يتمكن من العودة إلى اللعب. “شارك ترينت أمس للمرة الأولى دون أي مشكلات، ولا أعلم بعد متى سوف يشارك”.

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