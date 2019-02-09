التحالف يضرب نقطة عسكرية للحوثيين في حجة

التحالف يضرب نقطة عسكرية للحوثيين في حجة

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التحالف يضرب نقطة عسكرية للحوثيين في حجة

التحالف يضرب نقطة عسكرية للحوثيين في حجة
http://almnatiq.net/?p=690429
المناطق - وكالات

شنت طائرات قوات التحالف العربي 3 غارات جوية على ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية كشر بمحافظة حجة.

واستهدفت إحدى الغارات نقطة عسكرية للميليشيا شرق العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمقاتلين الحوثيين وقتلى وجرحى بالعشرات.

كما جرى استهداف طقم محمل بالسلاح والذحائر في منطقة ذو نحزه شرق العبيسة، والتي تعتبر خط إمداد للحوثيين، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكري يحتوي على سلاح ثقيل مدفعية هاون.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.

وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور بمحافظة حجة، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

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