ضربة قوية لوسط برشلونة في أسبوع حاسم

ضربة قوية لوسط برشلونة في أسبوع حاسم

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ضربة قوية لوسط برشلونة في أسبوع حاسم

ضربة قوية لوسط برشلونة في أسبوع حاسم
http://almnatiq.net/?p=690456
المناطق - وكالات

سيفتقد نادي برشلونة الإسباني لأحد أهم نجومه في خط الوسط في الأسابيع المقبلة، ليمثل ذلك “ضربة” قوية للفريق الكتالوني في أسبوع “حاسم” بجميع المنافسات.

وأعلن النادي الكتالوني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن نجمه البرازيلي أرتور ميلو سيغيب عن الملاعب لفترة بين 3 و4 أسابيع، بسبب تعرضه للإصابة في أوتار الفخذ الخلفية.

ويبدو أن أرتور تعرض للإصابة أمام ريال مدريد الإسباني، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك الأربعاء الماضي، في مباراة تألق فيها البرازيلي ونال الإشادة من الجماهير ووسائل الإعلام.

وستعني الإصابة غياب أرتور عن 3 مواجهات حاسمة لبرشلونة في الأسابيع القادمة، منها 2 أمام الغريم ريال مدريد في إياب كأس الملك ولقاء الدوري الإسباني، وكذلك مواجهة دوري أبطال أوروبا الأولى أمام ليون الفرنسي.

وسيضطر برشلونة للاعتماد على نجمه التشيلي أرتورو فيدال لتعويض غياب أرتور في الأسابيع المقبلة، آملا أن يعود لاعبه البرازيلي مطلع شهر مارس.

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