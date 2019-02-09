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مفاجأة من سامسونج: كاميرا في قلم Note

مفاجأة من سامسونج: كاميرا في قلم Note
http://almnatiq.net/?p=690463
المناطق - الرياض

سجلت «سامسونج» براءة اختراع جديدة لتطوير كاميرا القلم الذكي في هواتف Galaxy Note القادمة.

ووفق موقع «لايف رو» التقني، من المفترض أن تحل الكاميرا محل تلك الأمامية للهواتف، ما يعني أن الشاشة القادمة ستغطي كامل الواجهة الأمامية للأجهزة. وسيتيح القلم S Pen للمستخدم التقاط صور السيلفي، كما سيستغني بكاميرا القلم عن الكاميرا الأساسية للهاتف المصمم بفتحات خاصة لتخزين القلم الإلكتروني الذي يتميز بنظام بصري متطور، ومستعرض للكاميرا، ومفتاح وجهاز للتحكم.

ولم تشر الشركة الكورية لاسم الطراز المزود بالقلم الكاميرا بعد، لكنها أكدت أن الأشهر القادمة ستشهد تغيرا ثوريا في عالم الهواتف الذكية. وفي سياق آخر، تستعد «سامسونج» لإطلاق هاتفها «Galaxy A90» بكاميرا «Pop-up» أمامية ينتظر أن تعلن عنه خلال الأسابيع القادمة.

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