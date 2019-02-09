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روسيا تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2034

روسيا تعلن بناء محطة على سطح القمر في 2034
http://almnatiq.net/?p=690473

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، وأكاديمية العلوم، أنه من المقرر هبوط رواد فضاء روس على سطح القمر في عام 2031.
وينص برنامج وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، وأكاديمية العلوم لعام 2031، على أن “هدف البعثة، هبوط الطاقم الأول على القمر”، حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم.
وأشار البرنامج إلى أنه من المخطط نقل مركبة ثقيلة بحلول عام 2032، وسيستخدمها رواد الفضاء للتنقل على سطح القمر، وتنفيذ مهمات متعددة، بما في ذلك تفقد سطح القمر. ومن المقرر بدء بناء محطة في عام 2034، ومواصلة العمل في عام 2035.

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