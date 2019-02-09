بعد خضوعه لفحص طبي.. “البيت الأبيض”: الرئيس ترامب بخير

بعد خضوعه لفحص طبي.. “البيت الأبيض”: الرئيس ترامب بخير

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بعد خضوعه لفحص طبي.. “البيت الأبيض”: الرئيس ترامب بخير

بعد خضوعه لفحص طبي.. “البيت الأبيض”: الرئيس ترامب بخير
http://almnatiq.net/?p=690476
المناطق - وكالات

قال بيان إن طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن ترامب “في حالة صحية جيدة جدا” بعد فحص استمر أربع ساعات في مستشفى والتر ريد العسكري.

وقال طبيب البيت الأبيض شين كونلي ” على الرغم من أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على التقارير والتوصيات يسعدني أن أعلن أن رئيس الولايات المتحدة بحالة صحية جيدة جدا وأتوقع أن يبقى كذلك خلال فترة رئاسته وبعدها”.

وخلال مؤتمر صحافي أكد الجمعة أن لترامب “جينات جيدة جدا”.

وأضاف “أنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه”. ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأميركي ال45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1,90 سم) وأن يمارس تمارين رياضية.

وترامب لا يحتسي الكحول ولا يدخّن السجائر لكنّه يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

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