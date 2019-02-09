14 مليار ريال مكاسب ترفع القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 2.04 تريليون ريال

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أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 52 نقطة، بنسبة 0.62 لتغلق عند 8612 نقطة، في حين بلغت المكاسب السوقية 14 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 2.04 تريليون ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

بينما حقق مؤشر “إم تي 30” أداء أفضل بارتفاعه 15 نقطة، بنسبة 1.1 في المائة ليغلق عند 1273 نقطة.

ويشير هذا التحسن إلى تحقيق الشركات الكبرى أداء أفضل من بقية الشركات، حيث كان التحسن مدفوعا من أسهم المصارف.

ويعد أداء الأسبوع الأقل مكاسب من بين الأسابيع الرابحة حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتراجع وتيرة النمو مع فقد كثير من المكاسب المحققة أثناء الأسبوع وتراجع قيم التداول، لا يعطيان إشارات جيدة على صحة الاتجاه الصاعد للسوق.

وتشير تلك المعطيات الفنية إلى ضعف الاتجاه التصاعدي للسوق، حيث إنه عند النظر إلى العوامل الأساسية فيوجد ارتفاع مكررات الربحية مقابل عدم ظهور معظم النتائج، وذلك يعطي دلالة على أن السوق بدأت تتحفظ في الشراء في ظل عدم وجود معطيات جديدة تحفز شهية المخاطرة، واستمرار ذلك قد يعيد الضغوط البيعية للسوق لجني الأرباح.

ومع الحفاظ على مستويات الدعم 8502 نقطة التي كانت أعلى مستوى في العام الماضي، فإن السوق ستبقى في نطاق آمن من حدوث جني أرباح حاد للسوق.