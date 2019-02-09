ضاحي خلفان: لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج

المناطق - وكالات

قال نائب رئيس شرطة دبي” ضاحي خلفان” إن مسألة فتح سفارات إسرائيلية افتراضية في دول الخليج غير مرحب بها.

وأكد خلفان في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أنه: “لا أهلا ولا مرحبا بالسفارات الإسرائيلية في الخليج حتى ولو كانت افتراضية…افتراضية غير مرضية”.

وفي تغريدة أخرة قال خلفان:”تتوسل إسرائيل قادة الخليج العربي لفتح سفاراتها في بلدانهم.. وجنودها يوجهون فوهات بنادقهم في صدور أطفال فلسطين.. كيف سيكون الرد.. حتما لا نقبل بسفاراتكم وأنتم على هذا الأسلوب الطاغوتي”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت تل أبيب عن إطلاق ما أسمته بـ”سفارة افتراضية” لها في الخليج، في خطوة تهدف لتعزيز الحوار بين إسرائيل والشعوب العربية، الأمر الذي أثار حفيظة البعض.

وهاجم نائب رئيس شرطة دبي إسرائيل، مشيرا إلى وجود “تناقض فظيع” في تصريحات إسرائيل حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب.