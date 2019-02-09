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الجيش اليمني يرصد 1062 خرقا لمليشيا الحوثي للهدنة في الحديدة

الجيش اليمني يرصد 1062 خرقا لمليشيا الحوثي للهدنة في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=690504
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني رصد 1062خرقا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بالحديدة، أغسطس الماضي.
وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.
وأكد مصدر عسكري في الحكومة، أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسيمة: “إن المليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها، حيث استهدفت في وقت سابق، البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن اعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازن الغذاء في المدينة.
ودعا المصدر، مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية، للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.

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