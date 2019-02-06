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بـ ١٨ ركن للحرف والتجميل والهدايا: بازار في مجمع كليات البنات بالقريات لخدمة المجتمع

بـ ١٨ ركن للحرف والتجميل والهدايا: بازار في مجمع كليات البنات بالقريات لخدمة المجتمع
http://almnatiq.net/?p=690509
المناطق - الجوف

تحت شعار كوني أجمل، نظمت وحدة شؤون الطالبات بمجمع كليات البنات بالقريات برنامج البازار لرائدات الأعمال وصاحبات الحرف اليدوية، بمشاركة (١٨) متجراً قدمت العديد من المعروضات والمأكولات والحرف اليدوية ومتاجر الملابس والتجميل والهدايا وأركان مبيعات الكتب والقهوة.
وقالت مسؤولة وحدة شؤون الطالبات شيخة مبارك إن البازار يأتي ضمن مساهمة الوحدة في تحقيق أهداف الجامعة في مجال خدمة المجتمع، وتطوير قدرات الطالبات ومهاراتهن وغرس القيم الاجتماعية الإيجابية من خلال الأنشطة المختلفة. من جانب آخر أوضحت مسؤولة شعبة الأنشطة نورة مخلف بأن البازار يهدف إلى إثراء تجربة الطالبة الجامعية وتعزيز ثقافة العمل الحر والمهنة اليدوية لدى الطالبات، كما يعتمد على التطبيق العملي للأفكار وتحفيز الإبداع والعمل الجماعي.
وفي نهاية البازار أعربت رائدات الأعمال وصاحبات المهن اليدوية عن شكرهن وتقديرهن للجامعة ممثلة بعمادة مجمع كليات البنات بالقريات على الجهود المتميزة في دعم البرامج المجتمعية.
يُذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الجامعة في تعزيز العلاقة التكاملية بين الجامعة والمجتمع وتجسيداً لدورها الاجتماعي الفعال في جميع محافظات المنطقة.

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