أكثر من 100 ألف فحص اشعاعي بمستشفى الملك خالد خلال 2018

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

أوضحت صحة حفرالباطن أن قسم الأشعة بمستشفى الملك خالد أجرى خلال العام 2018م، 109459 فحصاً تشخيصياً بالأشعة، في جميع أقسام الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة بالصبغة والموجات فوق الصوتية وأشعة البانوراما والأشعة المتنقلة.

وبلغت الفحوصات الإشعاعية المقدمة للمرضى في قسم العيادات الخارجية 24002حالة، والفحوصات الاشعاعية المقدمة لمراجعي قسم الإسعاف والطوارئ 62327 حالة، كما بلغت الفحوصات المقدمة للمرضى المنومين 2700حالة، والفحوصات الاشعاعية المقدمة لمراجعي وحدة السونار 8772 حالة.

بينما بلغت فحوص الرنين المغناطيسي 4564 حالة، وبلغت الحالات التي أجري لها فحص اشعاعي بوحدة الأشعة المقطعية 5800 حالة، وفحوص الكشف عن هشاشة العظام 1191 حالة، في حين بلغت فحوص المناظرة الاشعاعية 103 حالة.

وكانت صحة حفرالباطن عملت على دعم أقسام الأشعة بأحدث الأجهزة الطبية بعد أن تم تأمين جهاز أشعة رنين في مستشفيات الملك خالد العام ومستشفى الولادة والأطفال في نهاية العام الماضي.