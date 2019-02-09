“البيئة” تستقبل 4277 بلاغاً واستفساراً بيطرياً خلال يناير 2019

المناطق - واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن عدد البلاغات التي استقبلتها الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ خلال شهر يناير لعام 2019م, بلغ 4277 بلاغاً.

وأوضحت أن البلاغات والاستفسارات توزعت على النفوق والاشتباه بـ 358 بلاغ، والرفق بالحيوان بـ 79 بلاغ، والأمراض المشتركة بعدد 2 بلاغ، فيما بلغ عدد الاستفسارات الطبية البيطرية بـ 3817 استفسار، وعدد 21 بلاغات أخرى.

وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية، وكذلك تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات الأمن الحيوي ومعاقبة مخالفيها، مشيرة إلى دورها في التوعية والتثقيف لمربي الثروة الحيوانية لرفع إنتاجيتهم وحماية الإنسان من خطر الأمراض المشتركة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستحظى بكل اهتمام وعناية لتقديم الرأي والمشورة، كما تستقبل الوزارة جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ (8002470000)، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة .