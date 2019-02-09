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سفير المملكة لدى الكويت: استضافة الكويت لمعرض “الفهد روح القيادة” تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين

سفير المملكة لدى الكويت: استضافة الكويت لمعرض “الفهد روح القيادة” تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين

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سفير المملكة لدى الكويت: استضافة الكويت لمعرض “الفهد روح القيادة” تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين

سفير المملكة لدى الكويت: استضافة الكويت لمعرض “الفهد روح القيادة” تجسد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين
http://almnatiq.net/?p=690528
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، أن استضافة دولة الكويت للمحطة الخارجية الأولى لمعرض “الفهد روح القيادة”، برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تجسد عُمق العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وتدلل على متانة روابط الأخوة بين الشعبين تحت ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
ورفع سموه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، على حرصهما على تعزيز روح التعاون بشكل مستمر مع الأشقاء بالكويت في جميع المجالات، إضافة إلى دعم أعمال مؤسسة الملك فهد الخيرية من بينها معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبد العزيز.
وقدم سموه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية ورئيس اللجنة العليا لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنفيذية لمعرض “الفهد روح القيادة” على تنظيم معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز في دولة الكويت، الذي من شأنه أن يكون تظاهرة سعودية كويتية تاريخية وثقافية ومعرفية تؤصل وتوثق عمق العلاقات بين قيادتي البلدين وشعبيهما وتستذكرها الأجيال الحالية وفي الحاضر والمستقبل.
وأوضح سموه أن تخصيص جناح خاص للعلاقات السعودية الكويتية، سيتيح المجال أمام الزوار للاطلاع على صور تعرض لأول مرة عن ملوك المملكة العربية السعودية وأمراء دولة الكويت، مشيرا إلى أن المعرض موجه للجيل الحالي من الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، وموجه أيضاً للأطفال من خلال تخصيص جناح بعنوان “الطفل والتنشئة القيادية” تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.

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