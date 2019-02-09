بعد موافقة المقام السامي .. العمل تعلن تفاصيل الفاتورة المجمعة

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صدرت موافقة المقام السامي الكريم، على إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة الفاتورة المجمعة، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمنشآت الملتزمة بالتوطين. ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أوالاخضر المتوسط أوالاخضر المنخفض لمدة 12 شهراً ، سيتم اعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة أليها في حال سددتها في وقت سابق ، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م. ورفع وزير التجارة والاستثمار، رئيس اللجنة الإشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد-يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة على مبادرة الفاتورة المجمعة، والتي جاءت تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية. كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، على الموافقة الكريمة لمبادرة الفاتورة المجمعة، مشيرا إلى أن المبادرة ستدعم المنشآت لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات. كما تتضمن المبادره مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للإنتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهر للاستفادة من دعم المبادرة. وبلغت ميزانية مبادرة الفاتورة المجمعة، التي تم تخصيصها 11.5 مليار ريال من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.