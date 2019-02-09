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بعد تدشينها من سمو أمير القصيم .. إعادة 23 كادرا طبيا يمثلون ثلاث تخصصات لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

بعد تدشينها من سمو أمير القصيم .. إعادة 23 كادرا طبيا يمثلون ثلاث تخصصات لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

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بعد تدشينها من سمو أمير القصيم .. إعادة 23 كادرا طبيا يمثلون ثلاث تخصصات لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة

بعد تدشينها من سمو أمير القصيم .. إعادة 23 كادرا طبيا يمثلون ثلاث تخصصات لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة
http://almnatiq.net/?p=690537

بعد أن شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تدشين المشاريع التطويرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بإعادة 23 كادرا طبيا الى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، وذلك بعد جاهزية الاقسام التي شملتها المشاريع التطويرية ، وبدء عملها وتقديم الرعاية الطبية للمرضى .
واكدت صحة المنطقة بأن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة شهد مراحل تطويرية خلال الفترة الماضية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية ، وقد تم نقل الكادر الطبي ضمن يمثلون ثلاث أقسام طبية جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأذن والأنف والحنجرة ، وبعد ان استكملت جميع الاقسام جاهزيتها ، صدر قرار ادارة الموارد البشرية بإعادتهم من مستشفى بريدة المركزي الى مستشفى الملك فهد التخصصي ، تمهيدا لبدء استقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية للمراجعين .

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