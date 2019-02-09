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4 محاور يُناقشها المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة “

4 محاور يُناقشها المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة “

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4 محاور يُناقشها المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة “

4 محاور يُناقشها المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة “
http://almnatiq.net/?p=690552
الرياض - مبارك الدوسري

يٌناقش المؤتمر العالمي ” الكشفية وحماية البيئة ” الذي  يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين بالرياض ، أربعة محاور يُشارك فيها نخبة من المهتمين بالعمل التطوعي والبيئي والكشفي من داخل المملكة وخارجها .

وأوضح المشرف العام على المؤتمر نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن اللجنة العلمية  للمؤتمر خلُصت إلى اعتماد أوراق العمل التي تتفق والمعايير التي وضعتها اللجنة لإشباع محاور المؤتمر الأربعة والتي حددتها الجمعية في الكشفية والوعي البيئي ، والكشفية والحد من المشكلات البيئية ، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة ، بالإضافة الى عرض تجارب ومشاريع ومبادرات كشفية في حماية البيئة.

وأفاد الفهد أن المؤتمر ستتضمن فعالياته ورش عمل مصاحبة ستتناول اربعة مواضيع : الاستراتيجية الوطنية للبيئة ، وكيفية تحديد الأثر الاجتماعي للعمل التطوعي الكشفي، وربط البرامج الكشفية بالبيئة، والتربية البيئية الكشفية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة.

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