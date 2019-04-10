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4 مليون ريال لشهر مارس إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر
http://almnatiq.net/?p=715469
المناطق _ الخبر
 أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر ممثلة بقسم التسوية الودية أن اجمالي الحقوق المالية المستردة من خلال إحصائيته لشهر مارس من عام 2019 بغلت
4154676.38 ريال
و أوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أنه قد  تم استقبال 550 دعوى وعمل صلح 271 دعوى وحفظ 75 دعوى واحالة للمحكمه 150 قضية 
ويذكر ان المبالغ المستردة لشهر فبراير بلغت  5.078.175 ريال
واكد آل بن علي ان قسم التسوية الودية يسعى لإنهاء القضايا والشكوى بالصلح بين الطرفين ,حيث ان قسم التسوية  ملزم  بتحديد موعداً لايتجاوز اسبوعاً لبدء الجلسة فاذا لم تتم التسوية خلال 21 يوماً تحال للمحكمة العمالية . 

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