4 مليون ريال لشهر مارس إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر

المناطق _ الخبر

أعلنت إدارة مكتب العمل في محافظة الخبر ممثلة بقسم التسوية الودية أن اجمالي الحقوق المالية المستردة من خلال إحصائيته لشهر مارس من عام 2019 بغلت 4154676.38 ريال

و أوضح مدير المكتب منصور آل بن علي أنه قد تم استقبال 550 دعوى وعمل صلح 271 دعوى وحفظ 75 دعوى واحالة للمحكمه 150 قضية

ويذكر ان المبالغ المستردة لشهر فبراير بلغت 5.078.175 ريال