وكيل وزارة التعليم يزور تعليم الباحة ويشيد بمبادرته ” تجويد وإتقان “

زار سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور نياف بن رشيد الجابري اليوم الأربعاء 5 /8 / 1440 هـ تعليم الباحة ووقف ميدانيا على تنفيذ المرحلة النهائية لمسابقة تجويد وإتقان الرامية إلى العناية بالمهارات القرائية والكتابية لدى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والتي انطلقت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.

واستمع سعادة وكيل الوزارة ” الجابري ” إلى شرح واف عن المسابقة من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني الذي أوضح آلية المسابقة وأهدافها والتي وتؤسس المسابقة في محتواها لعدد من الأهداف السامية من ضمنها الرفع من المستوى القرائي والكتابي لدى الطلاب والطالبات والوقوف على مستوى تمكنهم من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة،

وحرص سعادة وكيل الوزارة خلال الزيارة على محاورة الطلاب المشاركين والاستماع لرأيهم حول ما أحدثته المسابقة من حراك تعليمي داخل المدارس.

و أعرب سعادة وكيل الوزارة الدكتور (الجابري) عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه غير المستغرب، ورعايته الكريمة لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، والتي تترجم حرص سموه الكريم على تنمية القدرات والاهتمام بالمستوى التحصيلي سعياً إلى التوافق مع رؤية المملكة نحو إيجاد مناخ تعليمي يشجع على الإبداع والابتكار ويخلق مجتمعاً معرفيا مميزا

كما أشاد وكيل الوزارة بالمسابقة وانطلاقها من الميدان التعليمي وبالتحديد من الصف الدراسي الذي يزخر بالخبرات المتنوعة لافتاً إلى ثقته التامة في قادة التعليم في المنطقة وفي قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات ذوي الخبرة المتميزة وقصص النجاح في مجال التعليم في المرحلة الابتدائية وخصوصا في تعليم مهارات القراءة والكتابة ممن يملكون التميز والإبداع في طرق تدريسهم وبأساليب محفزة ومشوقة للطالب ليسطروا إبداعهم عبر تميز طلابهم وطالباتهم في تنفيذ المسابقة وتحقيق المراكز المتقدمة فيها.

وأشار سعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير إلى اهتمام الوزارة بالعملية التعليمية في مراحلها المبكرة حرصا على تجويد مخرجات التعليم من خلال تطوير مناهج الصفوف الأولية بما يتوافق ورؤية المملكة

كما قدم الدكتور الجابري خالص شكره وتقديره للمدير العام للتعليم الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على هذه المبادرة المتميزة والحرص على العناية بالمسابقة وإظهار مكنونات الطلاب الإبداعية وتقديم المتميزين منهم كنماذج يحذو حذوها بقية الطلاب والطالبات متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جهته رحب المدير العام للتعليم بالمنطقة بسعادة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير مثمنا هذه الزيارة ومبيناً أن زيارة سعادته لتعليم الباحة تأتي امتداداً لدعم وزارة التعليم وحرصها ومتابعتها لأنشطة ومشاريع التعليم في كافة المناطق والمحافظات مشيراً في هذا الصدد إلى أن المسابقة حظيت بدعم كامل من سمو أمير المنطقة ” يحفظه الله ” وجاءت لتواكب توجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الرامية لرفع وتحسين التحصيل الدراسي وتجويد مخرجات التعليم والتي تتماشى مع أحد برامج التحول الوطني 2020 وكذلك معالجة بعض أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة علاوة على غرس حب القراءة والكتابة في نفوس الطلاب والطالبات وجعلها عادة دائمة الممارسة.