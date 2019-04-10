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دعماً للحِراك البيئي في أملج مربط الشعلان يعيد مجموعة من طائر الكروان إلى حياتها الطبيعية

دعماً للحِراك البيئي في أملج مربط الشعلان يعيد مجموعة من طائر الكروان إلى حياتها الطبيعية
http://almnatiq.net/?p=715481
خاص _ أملج
 تفاعلاً مع الحراك البيئي بأملج ممثلاً في رابطة أملج البيئية مربط الشعلان يعيد عدد من طائر الكروان إلى حياتها الطبيعية، حيث عبر المسؤول الأول في مربط الشعلان الأستاذ عبدالهادي عواد الفايدي أن هذا العمل وإن كان متواضعاً أتى دعما للعمل البيئي والمحافظة على الحياة الفطرية والتي يجب على الجميع أن يحرص على بقاءها وديمومتها في البرية من حولنا .
من جانبه ثمنت رابطة أملج البيئية هذا العمل النبيل من مربط الشعلان والقائمين عليه وأن يجعله في موازين حسناتهم ، كما أن هذا المبادرات تشكل دعم مهماً في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي بين أفراد المجتمع ،وحافزا لكافة المؤسسات والأفراد نحو ثقافة بيئية أفضل .

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