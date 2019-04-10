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أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”

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ثمن مساعي الجمعية الرائدة في مكافحة التدخين ..

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”
http://almnatiq.net/?p=715486
المناطق _ بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (تدارك) الدكتور صالح الونيان يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابق.

وثمن سموه جهود جمعية تدارك في نشر ثقافة الاهتمام بالصحة ومفهوم مكافحة التدخين لدى المجتمع ومساعيها الرائدة في التوعية للحد من انتشار ظاهرة التدخين ، منوهاً بما تبذله الدولة من جهوداً كبيرة منذ سنوات طويلة في مكافحة التدخين ادراكاً للأضرار البليغة التي يلحقها التدخين بالمدخنين ، حاثاً العاملين بالجمعية لبذل المزيد من العطاء من أجل تعزيز صحة المجتمع والتصدي لآفة التدخين لسلامة وأمان أفراده ، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس الإدارة السابق للجمعية ومساهمتهم في توعية المجتمع بأضرار التدخين ، متمنيًا أن تحقيق الجمعية الأهداف المرجوة منها ، سائلاً الله دوام الصحة والعافية للجميع.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور الونيان إيجازاً عن أبرز إنجازات الجمعية وأهدافها في مكافحة التدخين بالإضافة إلى نبذة عن الأدوار التي قدمتها الجمعية خلال مسيرتها في تأدية رسالتها في توعية المجتمع من آفة التدخين ، وتفعيل أنظمة المكافحة وتقليل عدد المدخنين ، مثمناً لسمو أمير المنطقة متابعته ودعمه لأنشطة الجمعية وفعالياتها.

حضر الاستقبال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي.

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