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“هدف” يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة الأميرة نورة لتوظيف خريجاتها وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل

“هدف” يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة الأميرة نورة لتوظيف خريجاتها وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل
http://almnatiq.net/?p=715489
المناطق - الرياض

وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم (الأربعاء)، على هامش المؤتمر الدولي للتعليم العالي في مدينة الرياض،اتفاقية لدعم مكاتب التوظيف في الجامعات مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك لدعم توظيف خريجات الجامعةوالطالبات المتوقع تخرجهن، وتهدف الاتفاقية إلى زيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف.

ووقع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد بن أحمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف، ومعالي الدكتورةإيناس بنت سليمان العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، وذلك ضمن مبادرة هدف في برنامج دعم مكاتبتوظيف الخريجين بالجامعات.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلالبرامجه العديدة، وكذلك إيجاد آليات دعم مناسبة للوصول إلى تحقيق أهدافه.
وتؤسس الاتفاقية لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في توظيفخريجات الجامعة والطالبات المتوقع تخرجهن والباحثات عن العمل، بما يرفع مستوى مشاركة واستقرار القوى الوطنية فيسوق العمل.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الصندوق على تقديم الدعم والتدريب لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيها، على الاستفادة منبرامج الصندوق التي يوفرها لدعم تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ومن بينها منصة “سبل” الإلكترونية لخدماتالتثقيف والإرشاد المهني، ومنصة “دروب” للتدريب الإلكتروني، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابةالوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية وصيفي.
وتسهم الاتفاقية في تحسين اداء التوظيف للخريجات، وتهيئتهن لاحتياجات سوق العمل، وتقديم التدريب النوعي لهن، وإتاحةالفرصة لتقديم مشاريع وأفكار إبداعية لمساعدة الخريجات في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من أجلتمكينهن من الحصول على عمل في القطاع الخاص.

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