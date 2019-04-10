احدث الأخبار

مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يتفقد حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 أبناء خاشقجي : لم نناقش سابقا أو حاليا أي نوع من “التسوية المزعومة” حول قضية والدنا
أبرز المواد
 “هدف” يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة الأميرة نورة لتوظيف خريجاتها وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”
أبرز المواد
 دعماً للحِراك البيئي في أملج مربط الشعلان يعيد مجموعة من طائر الكروان إلى حياتها الطبيعية
أبرز المواد
 “الأمن الفكري” و “التحصيل الدراسي” أولويات مجلس التعليم بالقصيم
منطقة القصيم
 وزير العدل: الأوامر السامية صدرت بمعالجة أضرار الصكوك الملغاة وتقليل الآثار المترتبة عليها
أبرز المواد
 وكيل وزارة التعليم يزور تعليم الباحة ويشيد بمبادرته ” تجويد وإتقان “
منطقة الباحة
 4 مليون ريال لشهر مارس إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر
المنطقة الشرقية
 محمد التونسي: الأحساء لم تنل ما تستحقه إعلاميًا.. وإعلامنا مُقصّر في إبراز ما تمتلكه من تاريخ وتراث وموارد
المنطقة الشرقية
 الهيئة السعودية للمهندسين توقع مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية
أبرز المواد
 “هدف” يودع 430 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج حافز
أبرز المواد
مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يتفقد حفر الباطن

مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يتفقد حفر الباطن

المنطقة الشرقية
أبناء خاشقجي : لم نناقش سابقا أو حاليا أي نوع من “التسوية المزعومة” حول قضية والدنا

أبناء خاشقجي : لم نناقش سابقا أو حاليا أي نوع من “التسوية المزعومة” حول قضية والدنا

أبرز المواد
“هدف” يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة الأميرة نورة لتوظيف خريجاتها وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل

“هدف” يُبرم اتفاقية دعم مكاتب التوظيف مع جامعة الأميرة نورة لتوظيف خريجاتها وزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “تدارك”

أبرز المواد

مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يتفقد حفر الباطن

مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يتفقد حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=715499
المناطق _ الدمام
زار سعادة مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاد عبدالرحمن المقبل صباح اليوم الأربعاء مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن للوقوف على طبيعة العمل وآلية سيره.
وتجول سعادته برافقة مدير المركز الاستاذ فلاح العفاسي في كافة أرجاء المركز واطلع على جميع المرافق والخدمات التي يقدمها المركز تخللها زيارة للقسم النسائي للاطلاع على ما يقدمه من خدمات ضمن منظومة عمل التنمية.
وأثنى مدير عام الفرع على دور مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة مثمنا الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الاجتماعية التي من شاتها تطوير المجتمع وتحقيق نهضة وطنية تنموية شاملة.
من جهته قدم المقبل شكره وتقديره لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن على جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستهدفة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .

روابط ذات صلة

4 مليون ريال لشهر مارس إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر

4 مليون ريال لشهر مارس إحصائية التسوية الودية بمكتب عمل الخبر
محمد التونسي: الأحساء لم تنل ما تستحقه إعلاميًا.. وإعلامنا مُقصّر في إبراز ما تمتلكه من تاريخ وتراث وموارد

محمد التونسي: الأحساء لم تنل ما تستحقه إعلاميًا.. وإعلامنا مُقصّر في إبراز ما تمتلكه من تاريخ وتراث وموارد
أمانة الاحساء .. تركيب 811 ( فانوس LED) في طرقات الجفر والعمران

أمانة الاحساء .. تركيب 811 ( فانوس LED) في طرقات الجفر والعمران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*