مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يتفقد حفر الباطن

المناطق _ الدمام

زار سعادة مدير عام فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاد عبدالرحمن المقبل صباح اليوم الأربعاء مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن للوقوف على طبيعة العمل وآلية سيره.

وتجول سعادته برافقة مدير المركز الاستاذ فلاح العفاسي في كافة أرجاء المركز واطلع على جميع المرافق والخدمات التي يقدمها المركز تخللها زيارة للقسم النسائي للاطلاع على ما يقدمه من خدمات ضمن منظومة عمل التنمية.

وأثنى مدير عام الفرع على دور مراكز التنمية الاجتماعية بالمنطقة مثمنا الجهود المبذولة لتقديم الخدمات الاجتماعية التي من شاتها تطوير المجتمع وتحقيق نهضة وطنية تنموية شاملة.

من جهته قدم المقبل شكره وتقديره لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن على جهودهم المبذولة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستهدفة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .