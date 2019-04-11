العمل تضبط 23 ألف مخالفة توطين في 3 أشهر

المناطق - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تنفيذ 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري (2019م)، في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إلى أن الزيارات الميدانية التفتيشية تمت من خلال 700 مفتش موزعين في مختلف المناطق، مبينًا أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تركزت في توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين، وكذلك مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة.