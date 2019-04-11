مدني بريدة ينقذ عاملاً احتجز بخلاط خرسانة

مدني بريدة ينقذ عاملاً احتجز بخلاط خرسانة

منطقة القصيم
مدير مدني القصيم يكرم إدارة مدني بريدة لحصولها على جائزة التميز

مدير مدني القصيم يكرم إدارة مدني بريدة لحصولها على جائزة التميز

منطقة القصيم
قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

أبرز المواد
الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

أبرز المواد

العمل تضبط 23 ألف مخالفة توطين في 3 أشهر

العمل تضبط 23 ألف مخالفة توطين في 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=715720
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تنفيذ 149 ألف زيارة تفتيشية ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري (2019م)، في مختلف مناطق المملكة عبر نظام التفتيش المؤسسي “تمام”، نتج عنها ضبط نحو 23 ألف مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إلى أن الزيارات الميدانية التفتيشية تمت من خلال 700 مفتش موزعين في مختلف المناطق، مبينًا أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تركزت في توظيف وافدين في مهن مقصورة على السعوديين، وكذلك مخالفات لدليل تنظيم بيئة عمل المرأة.

روابط ذات صلة

قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا
الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات
رونالدو يسجل الهدف 125 أمام أياكس في دوري الأبطال

رونالدو يسجل الهدف 125 أمام أياكس في دوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*