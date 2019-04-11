مدني بريدة ينقذ عاملاً احتجز بخلاط خرسانة

مدني بريدة ينقذ عاملاً احتجز بخلاط خرسانة

منطقة القصيم
مدير مدني القصيم يكرم إدارة مدني بريدة لحصولها على جائزة التميز

مدير مدني القصيم يكرم إدارة مدني بريدة لحصولها على جائزة التميز

منطقة القصيم
قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

أبرز المواد
الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

أبرز المواد

متحدث عسكري يمني: جاهزون للحسم العسكري في الحديدة

متحدث عسكري يمني: جاهزون للحسم العسكري في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=715721
المناطق - وكالات

أكدَ المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الجيش اليمني على أهبة الاستعداد لاستكمال التحرير والحسم العسكري لطردِ الحوثيين الموالين لإيران من الحديدة، وإنهاء معاناة السكانِ فيها.
وقال العميد مجلي، في مؤتمر صحفي بمأرب إن الجيشَ لا يزال ملتزمًا بالهدنةِ في مدينةِ الحديدةِ وفقًا لتوجيهاتِ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وبانتظارِ إلزامِ المجتمعِ الدولي مليشيا الحوثي تنفيذَ اتفاقِ السويد.
وطالب المتحدث العسكري اليمني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- المبعوث الأممي والأمم المتحدة بالإعلان الصريح عن المُعرقل لتنفيذ اتفاق السويد, مشيرًا إلى انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة منذ سريانِها قبل أربعة أشهر التي بلغت (2517) خرقًا.

روابط ذات صلة

قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا
الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات
رونالدو يسجل الهدف 125 أمام أياكس في دوري الأبطال

رونالدو يسجل الهدف 125 أمام أياكس في دوري الأبطال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*