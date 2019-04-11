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خطة للبنك المركزي اليمني لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية

خطة للبنك المركزي اليمني لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية
http://almnatiq.net/?p=715723
المناطق - وكالات

أعلن البنك المركزي اليمني خطة لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بأقل الأسعار.
وأوضح البنك ومقره في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في إعلان له أن خطته تتضمن تغطية احتياجات التجار ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات اليمنية من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر سُجل في السوق وفي حساباتهم في البنوك المعتمدة.
وأضاف الإعلان أن الخطة تشمل أيضًا تغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي، مشيرًا إلى مساعيه لتأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء.

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