رونالدو يسجل الهدف 125 أمام أياكس في دوري الأبطال

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أضاف كريستيانو رونالدو هدفا رائعا جديدا إلى رصيده ليرتفع إلى 125 هدفا في دوري الأبطال ويساعد يوفنتوس في التعادل خارج أرضه 1-1 مع أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وتقدم يوفنتوس قبل انتهاء الشوط الأول عندما بدأ النجم البرتغالي هجمة ثم توغل للأمام لينقض برأسه على تمريرة جواو كانسيلو العرضية.

وتعادل أياكس بعد 30 ثانية من انطلاق الشوط الثاني بعد أن فقد كانسيلو السيطرة على الكرة ليسمح لديفيد نيريس بالاختراق من اليسار ثم سدد كرة متقنة في شباك الحارس فويتشيخ شتيسني.

وتضع هذه النتيجة بطل إيطاليا في وضع أفضل للتقدم للدور قبل النهائي عندما يخوض لقاء الإياب في ملعبه الأسبوع المقبل رغم أن أياكس نجح في الفوز خارج أرضه 4-1 على ريال مدريد في الدور الماضي وتأهل بنتيجة إجمالية 5-3.

وشن المغربي حكيم زياش عدة محاولات على المرمى في بداية قوية للفريق الهولندي الشاب الذي بدأ البطولة من الأدوار التمهيدية التي تسبق دور المجموعات.

وسدد دوني فان بيك بجوار القائم من مسافة قريبة في الدقيقة 25 في أقرب فرص أياكس في الشوط الأول.

وأتيحت ليوفنتوس فرصة خطيرة عندما مرر رونالدو (34 عاما) الكرة إلى فيدريكو برنارديسكي لكنه سدد بجوار المرمى.

وبعدها نجح رونالدو، الذي سجل ثلاثية في الدور السابق أمام أتليتيكو مدريد، في احراز هدفه رقم 125 بالمسابقة برأسية رائعة قبل أن يستهل أياكس الشوط الثاني بهدف التعادل.

وبعد الهدف هيمن أياكس على الكرة لكنه كان محظوظا بتجنب ركلة جزاء ضده عندما جذب المدافع نيكولاس تاليافيكو قميص قائد يوفنتوس ماريو مانزوكيتش.

وسيغيب الظهير الأيسر المؤثر تاليافيكو عن لقاء الإياب يوم الثلاثاء لتراكم الانذارات.

ونشط يوفنتوس في الرمق الأخير مع نزول دوجلاس كوستا الذي سدد في القائم بينما أهدر دوسان تاديتش محاولة قرب المرمى لأياكس في الوقت المحتسب بدل الضائع.