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الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

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الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات

الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة للميليشيات
http://almnatiq.net/?p=715743
المناطق -وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للميليشيات أقلعت من قاعدة مصراتة الجوية كانت تستهدف عناصر الجيش الوطني.

وقال المسماري إن الطائرة الحربية التي جرى إسقاطها كانت في مهمة لقصف مواقع الجيش الليبي وأقلعت من مصراتة.

ءوخلال المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري، أوضح المسماري أن العمليات العسكرية تشهد مواجهة مجموعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش في العاصمة طرابلس.

وتابع: “28 قتيلا 92 و جريحا سقطوا في صفوفنا منذ انطلاق العمليات العسكرية في طرابلس”.

وأضاف “كل الإمكانيات مسخرة لمعركة طرابلس”، مشيرا إلى أن “فرضنا السيطرة على مطار طرابلس وبعد اليرموك المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي”.

وذكر أن قواتنا تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسية بين طرابلس وشرق العاصمة، مشددا على عدم وجود أسرى أو مفقودين في صفوف الجيش الليبي.

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