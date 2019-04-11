قنبلة على غواصة نووية.. “بلاغ” يثير الذعر في بريطانيا

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http://almnatiq.net/?p=715744
المناطق - وكالات

أخلت السلطات البريطانية حوض البناء السفن والغواصات النووية في شمال إنجلترا، الأربعاء، بعدما أشار موقع إخباري محلي إلى تحذير من وجود قنبلة.

وقالت متحدثة باسم شركة بي.إيه.إي سيستمز “تقرر إغلاق مجمع ديفونشير دوك احترازيا… يجري إطلاع العاملين والمتعاقدين والسكان المحليين على الأمر”.

وتوجهت سيارات إسعاف إلى المكان، فيما لم تصدر تفاصيل أخرى عن الواقعة.

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وكان مصدر مجهول قد أبلغ موقع (ذا ميل) الإلكتروني بإجلاء العاملين بعد تحذير من وجود قنبلة على غواصة نووية هجومية من طراز أستيوت.

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