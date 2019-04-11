مدير مدني القصيم يكرم إدارة مدني بريدة لحصولها على جائزة التميز

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كرم مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم سعادة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح الادارة العامة الدفاع المدني بمدينة بريدة

وذلك لحصول مركز السلامة الميداني بشمال بريدة على جائزة التميز كأفضل مركز سلامة ميداني على مستوى المنطقة في الملتقى الرابع لتقنية المعلومات “التحول الرقمي لأعمال الدفاع المدني”

وقد تسلم درع التكريم مدير ادارة العمليات بمدني بريدة العقيد جلوي الحربي ومدير ادارة السلامة بمدني بريدة العقيد محمد جازي العتيبي