مدني بريدة ينقذ عاملاً احتجز بخلاط خرسانة

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استطاعت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة اخراج عامل احتجز بخلاط خرسانة جاهزةً شرق مدينة بريدة.

وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم اباالخيل ان مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث يوم الاربعاء فتمت مباشرته بفرق الانقاذ التي استطاعت اخراج العامل وهو يعاني من اصابات متوسطة

ونوه العقيد اباالخيل بأهمية مراعاة وسائل السلامة الشخصية عند التعامل مع الاليات والمعدات التي ينتج عنها مخاطر متوقعه