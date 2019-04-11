كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق ٦-شعبان-١٤٤٠ هـ المتميزين بشرطة المحافظة لقاء تميزهم بعملهم وهم:
١- المقدم/ ممدوح خليفه السبيله
٢- الموظف م٨/فيصل متعب الضامن
٣- الموظف م ٦ / رياض رجاء الحسن
٤- الموظف م٥/ عبدالله مضيان المضيان
٥- رقيب اول / سليم مطلان الشراري
٦- رقيب / خلف صباح الشراري
٧- عريف / عايد كريم الشمري
٨-/جندي اول/ فهيد شرير عائض الشراري
٩- جندي اول/ دخل الله حمود الشراري
وقدم لهم شهادات شكر وتقدير. وعبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير الشرطة لاستقباله لهم وتكريمهم ، واعتبروا ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن .
مدير شرطة محافظة دومة الجندل يكرم المتميزين
كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق ٦-شعبان-١٤٤٠ هـ المتميزين بشرطة المحافظة لقاء تميزهم بعملهم وهم:
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