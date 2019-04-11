مدير شرطة محافظة دومة الجندل يكرم المتميزين

الجوف - محمد الحسن

كرم سعادة مدير شرطة محافظة دومة الجندل العقيد محمد بن محسن الرويلي بمكتبه صباح اليوم الخميس الموافق ٦-شعبان-١٤٤٠ هـ المتميزين بشرطة المحافظة لقاء تميزهم بعملهم وهم:

١- المقدم/ ممدوح خليفه السبيله

٢- الموظف م٨/فيصل متعب الضامن

٣- الموظف م ٦ / رياض رجاء الحسن

٤- الموظف م٥/ عبدالله مضيان المضيان

٥- رقيب اول / سليم مطلان الشراري

٦- رقيب / خلف صباح الشراري

٧- عريف / عايد كريم الشمري

٨-/جندي اول/ فهيد شرير عائض الشراري

٩- جندي اول/ دخل الله حمود الشراري

وقدم لهم شهادات شكر وتقدير. وعبر المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير الشرطة لاستقباله لهم وتكريمهم ، واعتبروا ذلك حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن .