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تعرّف على تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

تعرّف على تفاصيل برنامج ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

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مستشفى الملك خالد بتبوك يحصل على شهادة الاعتماد الصحي “سباهي”

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اتفاقية تعاون بين “قياس” وجامعة شقراء لإنشاء مقرات اختبارات محوسبة

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الهيئة الملكية بينبع تشارك في مؤتمر هواوي الدولي

الهيئة الملكية بينبع تشارك في مؤتمر هواوي الدولي
http://almnatiq.net/?p=715923
المناطق - ينبع

شاركت الهيئة الملكية بينبع اليوم في مؤتمر هواوي الدولي لتسويق جودة التعليم وتحفيز الابتكار في مواضيع التحول العالمي للتعليم، وعرض فريق العمل المشارك بالمؤتمر تجربة الهيئة الملكية بينبع الناجحة في التعليم الذكي والتحول الرقمي، وتعد مدينة ينبع الصناعية الذكية إحدى مبادرات الهيئة الملكية ضمن رؤية 2030، وذلك من خلال تعزيز كفاءة وإمكانيات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتعليمية والتجارية في مدينة ينبع الصناعية، وتوفير المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة وتوفير فرص العمل والاستثمار عالي الدخل للمواطنين والمقيمين.

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